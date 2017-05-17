 نجل الأمير مشعل بن عبدالعزيز: من كان له أو عليه شيء لوالدي فليأتني | صحيفة تواصل الالكترونية

نجل الأمير مشعل بن عبدالعزيز: من كان له أو عليه شيء لوالدي فليأتني

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نجل الأمير مشعل بن عبدالعزيز: من كان له أو عليه شيء لوالدي فليأتني

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نشر الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، “إبراء ذمة” لوالده الراحل، رئيس هيئة البيعة، الذي تُوُفِّيَ في 3 مايو الجاري، في عدد من الصحف.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل، في بيان له، كل من له أو عليه مستحقات على الفقيد الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رَحِمَهُ اللَّهُ، أن يقوم بإحضار ما لديه من مطالبات موثقة بمستندات شرعية، سواء كانوا شركات، أو مؤسسات، أو أفراداً.

وأَشَارَ إلى أن أقصى موعد لتلقي الطلبات سيكون خلال 60 يَوْمَاً من نشر الإعلان، مُؤكِّدَاً أن المراجعة تكون في المكتب الخاص بالرياض في “عرقة”، طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار قصره، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة.

بالصورة.. "إبراء ذمة" للأمير مشعل بن عبدالعزيز ينشره نجله.. لمن له أو عليه مستحقات تخص والده

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