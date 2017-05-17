لهذا السبب.. طرد صحفية موالية لبشار من قاعة مباحثات جنيف 6

تواصل – وكالات:

وجهت صحفية سورية موالية لنظام بشار الأسد، إهانات وشتائم نابية لوفد المعارضة السورية، داخل مبنى تنعقد فيه مباحثات جنيف 6 حول سوريا؛ مِمَّا حدا بطردها، وسحب تصريح التغطية الصحفية الخاص بها، اليوم الثلاثاء.

ولدى دخول “وفد المعارضة” من أجل لقاء المبعوث الأممي “ستافان دي ميستورا” قامت “الحجلي” العاملة ضمن الإخبارية السورية بتوجيه أسئلة لرئيس الوفد “نصر الحريري”، ثُمَّ قالت له: “تواصوا بالعمالة والإرهاب”، بِحَسَبِ وكالة “الأناضول”.

وبعد وصول بقية أعضاء الوفد انفجرت “الحجلي” قائلةً: “أقبح ما عندكم أظهروه يا مجرمون، أنتم مجرمون ببذات عسكرية”، وأمطرتهم بكلمات نابية.

جراء ذلك تقدم الوفد السوري المعارض بشكوى ضد الصحفية؛ بِسَبَبِ سلوكها المشين، فتم إصدار قرار بطردها، وسحب تصريح تغطيتها الصحفية، واصطحابها عبر قوة أمنية أممية إلى الباب الرئيسي.