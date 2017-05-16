«خبير تقني» يحذر: فيروس «شمعون» يهاجم المنطقة خلال أسابيع

تواصل – خالد العبدالله:

حذر ياسر الرحيلي، الخبير التقني والمختص في أمن المعلومات، من حملة إيميلات تنتحل اسم شركات في المنطقة، وبها ملف وورد ملغم به فيروس يجمع كلمات السر؛ مِمَّا قَدْ يوحي أن هناك هجمة شمعون قادمة خلال أسابيع!

وأضاف، أنه من المفترض على جميع الجهات منع جميع ملفات أوفيس التي بها ماكرو من الدخول إلى خوادم الإيميل لديها، والتأكد من تحديث برامج أوفيس بجميع الأجهزة.

وأَوْضَحَ الرحيلي، أن رمضان قد يكون مُسْتَهْدفَاً كتوقيت للمهاجمين من أسلوبهم، حيث يستهدفون أوقاتاً يكون الموظفون فيها أقل اسْتِعْدَادَاً.