الإعلامي «أحمد المحيسن» يحصل على درجة الماجستير

تواصل – فواز الرويلي:

حصل أحمد بن ثامر المحيسن الكريع، مسؤول التحرير بمكتب صحيفة عكاظ بمنطقة الجوف، على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، بتقدير ممتاز.

وكان موضوع دراسته: (أثر تدريب معلمي الحاسب الآلي على رأس العمل في مهارات لغة البرمجة سكراتش باستخدام منصة تعلم إلكتروني على إكساب مهارات البرمجة والاتجاه نحو تعليم البرمجة بلغة سكراتش).

وتعد الدراسة، التي أشرف عليها أستاذ قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود، رياض بن عبدالرحمن الحسن، الأولى من نوعها على المستوى العربي.

وَيُعَدُّ الزميل المحيسن من الكفاءات الوطنية التي ساهمت في الظهور الإعلامي لمنطقة الجوف، وحصل خلال مسيرته الإعلامية التي بدأت منذ عام 1425هـ على العديد من جوائز التميز من جهات مختلفة، كما شَارَكَ المحيسن خلال فترة دراسته لمرحلة الماجستير في تأليف كتاب في تقنية الأجهزة أحادية اللوح، بِعُنْوَان: الرازبري باي (تعلم – صمم – ابتكر) تحت إشراف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التعليمية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، والذي يعد من أوائل الكتب العربية في هذا المجال.