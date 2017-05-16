تصعيد جديد.. الحوثيون يوقفون طباعة صحيفة حزب المخلوع «صالح»

تواصل ـ وكالات:

أوقفت جماعة (الحوثي)، طباعة الصحيفة الرسمية لحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها بين الحليفين، منذ سَيْطَرَتهما على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

وَقَالَ نشطاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، التابع لـ “صالح”، اليوم “الثلاثاء”، ‘‘إن الحوثيين، الذين يسيطرون على مطابع التوجيه المعنوي، في صنعاء، أوقفوا، في وقت متأخر من مساء الاثنين، طباعة صحيفة “الميثاق” الأسبوعية، الناطقة باسم الحزب‘‘.

وَأَكَّدَ الصحفي في حزب صالح ورئيس تحرير الصحيفة، محمد أنعم، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أنه تم رفض طباعة الصحيفة، التي تمثل لسان المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)، وحمّل أنعم المسؤولية لـ”وزيري الدِّفَاع والإعلام” في “حكومة” الحوثيين، غير المعترف بها دولياً.

وكشف أنعم، أن الصحفيين والعاملين في صحيفة الميثاق يتعرضون لأسوأ أساليب الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية في المحاكم، حتى وصل الأَمْر لإيقاف طباعة الصحيفة تحت مبررات كاذبة وابتزازية، لم يذكرها.

وَشَدَّدَ على أن الهدف من منع طباعة الصحيفة، هو تكميم الأفواه، ومصادرة حرية الرأي، وخنق صوت المؤتمر الشعبي العام، وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014م، توقفت معظم الصحف والقنوات التلفزيونية عن العمل.

وكانت أنباء قد أَفَادَتْ، منذ نحو أسبوع، بأن “صالح” أعطى الضوء الأخضر لوسائل الإعلام التابعة له لتعرية زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وفضحها أمام المواطن اليمني، عقب التقارير التي تحدثت عن نية عبدالملك الحوثي الانقضاض عليه وقتله، وإيعازه لوسائل الإعلام الحوثية التابعة له تجهيز وإعداد التقارير الخَاصَّة بإبعاد التهمة عن الميليشيات في المصير الذي ينتظر صالح.