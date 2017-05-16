بعد اعتذارها للهيئة عن خبر كاذب.. مغردون يطالبون بحجب صحيفة «المدينة»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دشنَّ مغردون هاشتاجاً تحت عنوان “#صحيفة_المدينة_تعتذر_ للهيئة”، طالبوا من خلاله بحجب الصحيفة لعدد من الأيام، جَرَّاء الخطأ الذي ارتكبته سابقاً، واصفين ممارستها بعد الاعتذار بـ”أنها ليست صحافة نزيهة”.

وكانت الصحيفة قدمت على صفحاتها اعتذاراً مكتوباً لهيئة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أخبار نشرتها قبل خمس سنوات لم تثبت مصداقيتها بخصوص حادث على طريق الخليل بالمدينة المنورة، فيما غرمت وزارة الإعلام الصحيفة 275 ألف ريال؛ لعدم تحريها الدقة، فيما نسبته لبعض رجال الهيئة من تُهم لم تثبت صحتها.

وكانت اللجنة المختصة عن الشكاوى الإعلامية في وزارة الإعلام، أصدرت حكمها ضد صحيفة “المدينة” في قضية الخبر ذاته، بتغريم رئيس الصحيفة ٤٠ ألف ريال، وتغريم الصحفي الذي تولى نشر الخبر ٤٥ ألف ريال، وتغريم صحيفة المدينة ١٩٠ ألف ريال، إلى جانب إلزام الصحيفة بنشر اعتذار لأعضاء الهيئة.

وجاءت بعض مشاركات المغردين كالآتي:

قال الكاتب مالك الأحمد مغرداً عبر “الهاشتاج”: “صحيفة المدينة تعتذر عن اتهامها أعضاء الهيئة في حادثة الخليل، بعد أن برأهم القضاء، هذه ليست صحافة نزيهة”.

ورأى صاحب المعرف “@wyaw_9dx” أن “الاعتذار لا يكفي بل يجب محاسبة الصحيفة على ما قامت به من اتهام لأعضاء الهيئة بلا دليل يجب أن تكون عبرة”.

واعتبرت العنود بنت عجلان أن الغرامة لا تكفي، قائلةً: “يغلطون على جهاز حكومي ويشككون فيه، ينشرونه بصحيفتهم الرسمية، ويغرمونهم ربع مليون فقط، خمسة ملايين ما تكفي”.

مِنْ جَانِبِهِ، طالب الدكتور منصور الحجيلي بحجب الصحيفة، قَائِلاً: “يجب أن يكون الاعتذار بحجم الإساءة؛ لِذَا لا بُدَّ أن تخصص صفحة كاملة للاعتذار وحجب الصحيفة لعدد من الأيام”.