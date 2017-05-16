 «سوني» تطرح الجيل الجديد من هواتف إكسبيريا «Z5 Compact» | صحيفة تواصل الالكترونية

«سوني» تطرح الجيل الجديد من هواتف إكسبيريا «Z5 Compact»

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«سوني» تطرح الجيل الجديد من هواتف إكسبيريا «Z5 Compact»

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ عملاق صناعة الهواتف الياباينة، “سونى موبايل”، المتخصصة في صناعة أجهزة المحمول، النقاب عن الجيل الجديد من الهواتف المحمولة مع إطلاق مجموعة “Xperia Z5”.

وأَعْلَنَتْ شركة سوني رَسْمِيّاً اليوم، الثلاثاء، عن طرح هاتفها الذكي الجديد “Xperia Z5 Compact” مستعرضة إمْكَانَاته ومميزاته، حيث يعد “Xperia Z5 Compact” الخيار الأمثل للمستخدم؛ نظراً لتمتعه بكافة مواصفات الكاميرا ذات التكنولوجيا العالية في حجم مناسب دون المساس بمعايير الأداء.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة قياس 4.6 بوصة، والتي تعد مثالية للاستخدام بيد واحدة.. كما يسمح “Z5 Compact” بالتعبير عن أسلوب الحياة الشخصي بصورة متميزة مع الألوان النابضة بالحيوية، مثل الأصفر والبرتقالي المائل للأحمر، إلى جانب الأبيض والأسود الجرافيتي.

ويَأْتِي “Xperia Z5 Compact” مع معالج رقمي ثماني النواة و64 بايتاً من طراز “Qualcomm Snapdragon 810″، بالإضافة إلى تطابقه مع شبكة “4G LTE” لتمكن المستخدم من أقصى مستويات الأداء في الفيديو والتصوير والألعاب، حتى عندما يقوم بعدة مهام في الْوَقْت نَفْسه عبر الشبكة اللاسلكية Wi – Fi أو شبكة الاتصال 4G.

ويتمتع “Xperia Z5 Compact”، ببطارية فائقة الأداء تدوم حتى يومين من الاستعمال المتواصل على وضع “stamina” وتقنيات حفظ الطاقة المبتكرة.

وبتفعيل خاصية “Qualcomm® Quick Charge™ 2.0” في الجهاز الجديد، فإنه يمكن شحن الجهاز خلال 10 دقائق فقط، والحصول على 5.5 ساعة من الاستخدام مع الشاحن المتوافق مع “Quick Charge™ 2.0″، مثل الشاحن السريع “Quick Charger UCH10”.

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