 «طفل الحزم» يظهر من جديد ويوجِّه رسالة للمرابطين على الحد الجنوبي (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«طفل الحزم» يظهر من جديد ويوجِّه رسالة للمرابطين على الحد الجنوبي (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

عاد الطفل طارق المصلوخي العنزي، الملقب بـ”شاعر الحزم”، للظهور من جديد، على متن مجسم طائرة مقاتلة، في معرض “هذا أبي” بتبوك، مطمئناً الجميع على حالته الصحية، بعد تعرضه لإغماء في المعرض ذاته، قبل أيام.

ووجّه “المصلوخي” رسالة إلى جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، قائلاً: “إلى جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، من هم على قمم الجبال، الذين تركوا آباءهم وأمهاتهم وأطفالهم وزوجاتهم، باعوا أنفسهم لله -تعالى- دفاعاً عن الوطن والدين والمقدسات؛ لكي تأمنوا في منازلكم، فلا تنسوهم من الدعاء”، مردداً قصيدة وطنية حماسية.

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