 تناول الطماطم يقي من سرطان «المعدة» | صحيفة تواصل الالكترونية

تناول الطماطم يقي من سرطان «المعدة»

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تناول الطماطم يقي من سرطان «المعدة»

تواصل – وكالات:

تَوَصَّلَتْ دراسة إيطالية أمريكية، إلى أن تناول حبات الطماطم بالكامل، يمكن أن يبطئ نمو خلايا سرطان المعدة، وتساعد على الوقاية من المرض.

الدراسة أجراها باحثون بمركز أبحاث الأورام في “ميركو جاليانو” في إيطاليا، بالتعاون مع باحثين في جامعة “تيمبل” الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الثلاثاء، في دورية علم وظائف الأعضاء الخلوية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلل الباحثون مستخلص الطماطم لدراسة قدرتها على معالجة مختلف سمات سرطان المعدة، وأُخذت العينات من نوعين من الطماطم هما “سان مارزانو”، و”كوربارينو”.

وأَظْهَرَتْ النتائج، أن كلا المستخلصين حدَّ من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار والتطور، فَضْلاً عن أن المستخلصين تسببا في موت الخلايا السرطانية. وأَوْضَحَ الباحثون أن النتائج لم تتوقف على الوقاية فحسب، بل إنها مهدت الطريق لعلاج جديد.

وَقَالَتْ قائدة فريق البحث، دانييلا بارون، من مركز أبحاث الأورام في ميركو جاليانو في إيطاليا: “يبدو أن تأثير الطماطم لا يتعلق بمكونات محددة، مثل الليكوبين، بل ينبغي النظر في الطماطم في مجملها”.

وكانت دراسات سابقة ركزت فقط على قدرة مادة الليكوبين الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، والتي ثبت أنها تُفيد في مكافحة السرطان.

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