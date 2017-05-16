أصبحت مجانية مؤقتاً.. 3 تطبيقات مهمة لـ iOS بادر بتنزيلها

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بما أن الجميع يُحِب التطبيقات، نحن بدورنا نأتيكم، بها والأهم أننا نأتي بالأفضل لكم، حيث نستعرض لكم 3 من التطبيقات المدفوعة على نظام iOS أصبحت مجانية، ولفترة محدودة؛ وبالتَّالي فهي تعد فرصة لأصحاب هواتف آيفون، وآيباد لتوفير بعض الأموال، خَاصَّة أن تلك التطبيقات ستعود مدفوعة مُجَدَّدَاً.

WeCal

من أقدم تطبيقات التقويم على iOS ويَمْتَاز ببساطته وذكائه، ويهدف التطبيق إلى زيادة الإنتاجية بين فِرَق الْعَمَلِ، وهناك تبويب الملاحظات على الجدول الزمني، وإضافة تذكيرات، وميزة الغفوة، ومشاركة التقويم، وكل ما يلزمك لتنظيم وترتيب جدولك الزمني لِهَذَا اليوم أو لغد.

السعر الحقيقي للتطبيق 2.99$، وهو متاح مجاني ولفترة محدودة.

Write

أَيْضَاً هذا التطبيق من التطبيقات المتاحة منذ القدم على متجر أبل ستور، ويهتم بتحرير النص، حيث يَأْتِي بأدوات احْتِرَافية للغاية، وهذا التطبيق موجّه بالذات للصحفيين، ويدعم إدراج صور وفيديو والتعديل على الخط بشكل كامل من الحجم واللون والنمط.. إلخ، وهناك خاصية المشاركة على الخدمات السحابية، والمزامنة مع ماك وميزة معاينة الروابط، وستجد الكثير من المزايا المُهِمَّة والمفيدة في هذا المجال.

السعر الحقيقي للتطبيق 1.99$ وهو متاح الآن مَجَّانَاً.

ListLogic

آخر التطبيقات، وهو يهتم بإنشاء قوائم وإدارتها بشكل بسيط للغاية؛ مِمَّا يسمح للمستخدم بتتبع موضوع بذاته، ويدعم هذا التطبيق فرز القوائم وتخصيصها، بالإضافة لتعيين تذكير حول موعد قادم، والأهم من ذلك مساعدتك في تتبع النفقات اليومية، أَوْ الشهرية، وحتى السنوية.

السعر الحقيقي للتطبيق 3.99$، وهو الآن متاح مَجَّانَاً ولكن لفترة محدودة.