مدير عام حرس الحدود يشيد بجهود منسوبي قطاع «الجوف» في إحباط «عمليات التهريب» (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

قام مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، ظهر اليوم بزيارة ميدانية لقطاعات حرس الحدود بمنطقة الجوف رافقه خلالها قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف، اللواء سعد بن محمد أبو حاوي القحطاني، وعدد من قيادات حرس الحدود.

وشَمِلَتِ الزيارة قطاع العيساوية التقى فيها بضباط وأفراد القطاع الذين شاركوا فجر يوم السبت الماضي في إحباط محاولة تهريب (٢١٠٠٠٠٠) مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع الأرَاضِي الأردنية.

كما شَمِلَتِ الجولة، زيارة قطاع حرس الحدود بالحديثة والتي التقى خلالها الفريق البلوي بضباط وأفراد القطاع الذين شاركوا في إحباط محاولة تهريب (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع الأرَاضِي الأردنية.

هذا، وقد قام البلوي بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حَفِظَهُ اللَّهُ – لمنسوبي المنطقة من الضباط والأفراد، والذين هم محل اهتمام وتقدير سُمُوّه الكريم.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الفريق البلوي قام بتكريم كافة الضباط والأفراد الذين ساهموا في إحباط محاولات التهريب بمنطقة الجوف، وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع في حراسة حدود أرض الحرمين الشريفين، والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من يحاول استهداف أبنائها بآفة المخدرات، أو المساس بأمنها واستقرارها حَاثّاً الجميع على مواصلة العطاء، وتحقيق أعلى معدلات السيطرة الأمنية على كافة مناطق المسؤولية، وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن واستقرار مملكتنا الغالية.