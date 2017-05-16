رسمياً.. «إتش تي سي» تكشف النقاب عن هاتفها الجديد «U11»

تواصل – وكالات:

أزاحت شركة “إتش تي سي” التايوانية عن هاتفها الجديد الذي حمل اسم U11، وهو جهاز ذو مواصفات رائدة ويُعتبر الجيل الجديد من HTC 10 مع الاعتماد على خطوط التصميم الرئيسية المُستخدمة في عائلة Ultra.

ويحمل الجهاز الجديد شاشة LCD حجمها 5.5 بوصة بدقّة 2K، مع طبقة من الزجاج مُنحني الأطراف، والمُصنّع وَفْقَ تقنيات Gorilla Glass 5؛ وَهُوَ مَا يمنحه مُقاومة أعلى للصدمات والخدوش أيضاً.

ويعمل الجهاز بمعالج سناب دراجون 835 ثُماني الأنوية، مع ذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين 64 غيغابايت، وهذه مواصفات خَاصَّة بنسخة الولايات المتحدة، أما النسخة الثانية فهي تعمل بنفس المعالج مع ذواكر وصول عشوائي بمساحة 6 غيغابايت، ومساحة تخزين 128 غيغابايت.

الوجه الخلفي للجهاز يحمل كاميرا بدقّة 12 ميغابيكسلاً، وزوّد كذلك ببطارية باستطاعة تخزين تصل إلى 3000 ميلي أمبير، للتساوي بذلك مع بطارية جالاكسي إس 8 من شركة سامسونغ. أما الوجه الأمامي فهو مُزوّد بكاميرا بدقّة 16 ميغابيكسلاً، والزر الرئيس Home أسفل الشاشة.

وتخلّت الشركة التايوانية عن منفذ السمّاعات 3.5mm واستخدمت منفذ USB – C للشحن وللسمّاعات كذلك. كما ذكرت أن الجهاز ولأنه يعمل بنظام أندرويد 7 زوّد بمساعد غوغل الرقمي Google Assistant، على أن يصل مُساعد أمازون أليكسا في وقت لاحق، ولَمْ تَكْتَفِ الشركة بما سبق، فقرّرت تضمين مُساعدها الرقمي أَيْضَاً الذي يحمل اسم Sense Assistant، ليعمل الجهاز بواسطة ثلاث مساعدات رقمية.