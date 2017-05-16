 «الغذاء والدواء» تحظر استيراد لحوم الدواجن من منشأة برازيلية جديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الغذاء والدواء» تحظر استيراد لحوم الدواجن من منشأة برازيلية جديدة

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«الغذاء والدواء» تحظر استيراد لحوم الدواجن من منشأة برازيلية جديدة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من منشأة برازيلية جديدة؛ بِسَبَبِ ملاحظات تؤثر على سلامة المنتج النهائي.

وأَشَارَت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنشأة هي: “SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A”، وتحمل رقم الاعتماد (121)، وبذلك يرتفع عدد المنشآت البرازيلية التي تم حظر الاستيراد منها إلى 5 منشآت.

وأَضَافَتْ أن القرار سارٍ إلى حين قيام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي “MAPA” في البرازيل بتزويد الهيئة بتقرير فني مفصل يوضح تعديل الملاحظات.

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