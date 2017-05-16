«مسن» من العوامية لعضو «شورى»: خلصونا من الإرهابيين القتلة لنعيش بأمان (صور)

تواصل ـ القطيف:

اتصل أحد المسنين ببلدة العوامية في محافظة القطيف، بعضو مجلس الشورى الكاتبة “كوثر الأربش”، مُبْدِياً تضرر الأهالي من صوت الرصاص، ومُطَالِبَاً بالتخلص من الإرهابيين القتلة، ليعيش الناس بأمان.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبتها الأربش على حسابها الشخصي بتويتر، قالت خلالها: ‘‘هذه حرب، والله حرب!! هذه هي بقايا الأجداد، فعلاً الإرهابي بلا قلب، بلا تاريخ، بلا دين، يرفض التطوير، ويصنع الدمار‘‘.

وأَضَافَتْ: إرهابيو العوامية، يستهدفون رجال الأمن، ويشيعون الفوضى في المسورة، لا يهمني مذهبهم، يهمني الآن أمن المواطنين الأبرياء.

وأرفقت الأربش مع تغريداتها صوراً لآثار المواجهات بين قوات الأمن وإرهابيي العوامية، تظهر تضرر منازل وإحراق سيارات.