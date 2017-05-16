قبل رمضان والصيف.. حملة لـ«مدني الرياض» للسلامة الوقائية تصحح 1093 موقعاً مخالفاً

تواصل – واس:

أَسْفَرَتْ حملة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ للسلامة الوقائية في محافظات ومدن منطقة الرياض، حتى اليوم، عن تصحيح فوري لـ1093 موقعاً لمختلف الأنشطة التجارية، وإغلاق 68 موقعاً، سيتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وَقَالَ المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي: ‘‘تهيب مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الرياض بالجميع، للعمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر، لا سمح الله، ومعالجة الملاحظات، إن وجدت، وَذَلِكَ لِلمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، في جميع المواقع‘‘.

وتأتي الحملة، تحت إشراف مدير منطقة الرياض، اللواء عايش بن أحمد الطلحي؛ بهَدَف الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف، حيث بَاشَرَ مفتشو السلامة بِالْكَشْفِ على العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها: الفنادق، الشقق المفروشة، والمطاعم، والمجمعات التجارية، والأسواق، والمستودعات، وصالات الأفراح، والمدن الترفيهية، وعدد من المواقع الحيوية على مستوى منطقة الرياض.