تحذير لمرضى «القلب».. الإفراط في تناول «الملح» خطر في رمضان

تواصل – وكالات:

حذر متخصص في التغذية العلاجية مرضى القلب، من استهلاك الأملاح بكميات كبيرة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن ارتفاع معدل استهلاك الملح – الذي يشكل خَطَرَاً أسَاسِيّاً على الصحة – يتسبب في زيادة ضغط الدم والإحساس بالعطش.

ونصح مرضى القلب، بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات العربية على اختلاف أنواعها كالكنافة، والقطايف، والغريّبة؛ نَظَرَاً لاحْتِوَائِها على نسبة عالية من السكر والدهون.

كما نصح بتفادي تناول المأكولات الغنية بالدهون المضرة بالشرايين؛ لأنها تُساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار الذي يترسب في الشرايين ويتسبب في انسدادها بشكل كلي أو جزئي؛ مِمَا يُؤدِّي إلى أنواع مختلفة من الجلطات.

ونصح أخصائي التغذية باستخدام الزيوت النباتية الصحية كزيت الزيتون، عوضاً عن الدهون الأخرى؛ نَظَرَاً لاحْتِوَائِها على دهون أوميغا المفيدة للشرايين، مع تناول الخضروات والفواكه يَوْمِيَّاً، الطازجة منها أو المطهية؛ لاحْتِوَائِها على نسب عالية من المعادن والفيتامينات، فَضْلاً عن غناها بالألياف. كما يَنْصَح مرضى القلب أَيْضَاً بتناول الخبز الأسمر بَدَلاً من الخبز الأبيض.