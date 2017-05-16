 «تعليم مكة» يكشف ملابسات وفاة حارس داخل مدرسة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم مكة» يكشف ملابسات وفاة حارس داخل مدرسة

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«تعليم مكة» يكشف ملابسات وفاة حارس داخل مدرسة

تواصل ـ مكة المكرمة:

نعت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، وفاة حارس المدرسة 15 الابتدائية بحي الحجون، والذي تُوُفِّيَ صباح اليوم الثلاثاء داخل المدرسة، أثناء تأدية عمله.

وأَوْضَحَتْ إدارة التعليم بمكة، أن مديرة المدرسة بعد مبَاشَرَتِها لعملها الصباحي، تفاجأت بوجود أبواب المدرسة مغلقة، فحاولت التواصل مع حارس المدرسة، الذي لم يتجاوب مع محاولاتها؛ مِمَا دَفَعَها للاتصال بإدارة الأمن والسلامة بالإدارة، والتي انتقلت للموقع وفتحت أبواب المدرسة، حيث تفاجأوا بوجود الحارس مُتَوَفَّى داخل المدرسة؛ ما دَعَا لإبلاغ الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الوفاة، وَفْقَاً لـ”مكة”.

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