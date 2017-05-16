«الداخلية»: فيروس «الفدية» أصاب ألفي جهاز في المملكة

تواصل – الرياض:

كشف المركز الوطني للأمن الإِلِكْتُرُوني التابع لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ألفي جهاز في المملكة بفيروس “رانسوم وير”، والمعروف إعلامياً باسم “فيروس الفدية”.

وَقَالَ المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل بالمركز الدكتور عباد العباد: ‘‘إن الإصابات حدثت في جهات عِدَّة حكومية، وخَاصَّة في مدن مختلفة، إلا أنها محدودة، مقارنة بالإصابات التي حدثت في دول أخرى”، بِحَسَبِ صحيفة “مكة”.

وفسر “العباد” دلالة كلمة “محدودة” بأنها تعني عدد الأجهزة المصابة، وهو أقل مِمَّا حدث في الدول التي تعرضت لهجمات الفيروس قبل المملكة، لَافِتَاً إلى إمكانية استعادة الملفات دون دفع المبالغ المطلوبة نظير فك التشفير عنها، وذلك في حال كانت الجهة احتفظت بنسخة احتياطية من الملفات.

وأَضَافَ المسؤول الحكومي: ثمة طرق تقنية أخرى، إلا أن نجاحها يعتمد على الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الجهات لحفظ ملفاتها، وفي حال لم تتخذ الجهة الحكومية أو الخَاصَّة إجراءات حفظ مناسبة قد لا يكون ممكناً استعادة ملفاتها.