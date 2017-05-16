 «الداخلية»: فيروس «الفدية» أصاب ألفي جهاز في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الداخلية»: فيروس «الفدية» أصاب ألفي جهاز في المملكة

0
«الداخلية»: فيروس «الفدية» أصاب ألفي جهاز في المملكة

تواصل – الرياض:

كشف المركز الوطني للأمن الإِلِكْتُرُوني التابع لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ألفي جهاز في المملكة بفيروس “رانسوم وير”، والمعروف إعلامياً باسم “فيروس الفدية”.

وَقَالَ المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل بالمركز الدكتور عباد العباد: ‘‘إن الإصابات حدثت في جهات عِدَّة حكومية، وخَاصَّة في مدن مختلفة، إلا أنها محدودة، مقارنة بالإصابات التي حدثت في دول أخرى”، بِحَسَبِ صحيفة “مكة”.

وفسر “العباد” دلالة كلمة “محدودة” بأنها تعني عدد الأجهزة المصابة، وهو أقل مِمَّا حدث في الدول التي تعرضت لهجمات الفيروس قبل المملكة، لَافِتَاً إلى إمكانية استعادة الملفات دون دفع المبالغ المطلوبة نظير فك التشفير عنها، وذلك في حال كانت الجهة احتفظت بنسخة احتياطية من الملفات.

وأَضَافَ المسؤول الحكومي: ثمة طرق تقنية أخرى، إلا أن نجاحها يعتمد على الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الجهات لحفظ ملفاتها، وفي حال لم تتخذ الجهة الحكومية أو الخَاصَّة إجراءات حفظ مناسبة قد لا يكون ممكناً استعادة ملفاتها.

شاهد ايضا

«مسن» من العوامية لعضو «شورى»: خلصونا من الإرهابيين القتلة لنعيش بأمان (صور)

«مسن» من العوامية لعضو «شورى»: خلصونا من الإرهابيين القتلة لنعيش بأمان (صور)

«تعليم مكة» يكشف ملابسات وفاة حارس داخل مدرسة

«تعليم مكة» يكشف ملابسات وفاة حارس داخل مدرسة

قبل رمضان والصيف.. حملة لـ«مدني الرياض» للسلامة الوقائية تصحح 1093 موقعاً مخالفاً

قبل رمضان والصيف.. حملة لـ«مدني الرياض» للسلامة الوقائية تصحح 1093 موقعاً مخالفاً

«الإسكان» تفرض رسوماً على 105 ملايين متر «أراضٍ بيضاء» في الدمام

«الإسكان» تفرض رسوماً على 105 ملايين متر «أراضٍ بيضاء» في الدمام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>