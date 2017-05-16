تماسيح تفترس «قسيساً» حاول المشي على الماء

تواصل ـ وكالات:

نقلت صحيفة زبمبابوي، اليوم، عن شاهد عيان يدعى “ديسون نوسي” أن راعي “كنيسة قديس الأيام الأخيرة” القسيس ميسوسوا جوناثان فشل في قطع النهر من ضفة إلى أخرى، حيث التهمته التماسيح قبل الوصول إلى هدفه.

وكان القسيس جوناثان، قد وعد رعيته في موعظته يوم الأحد قبل الماضي٬ بأنه سيُقلد المسيح، حيث زعم أن المسيح أراد إنقاذ تلاميذه من أنواء هبت عليهم فجأة في “بحر الجليل” بالشمال الفلسطيني قبل 2000 عام، ولم يكن لديه وسيلة يمضي بها إليهم وهم قلقون على حياتهم في عرض البحر، فمشى فوق مياهه ووصل وأنقذهم، في واحدة من معجزاته المشهودة، إلا أن القسيس “لم يبق منه إلا حذاؤه، وملابسه الداخلية طفت على الماء”.

وَقَالَ شاهد العيان: ‘‘إن كل ما بقي من راعي الكنيسة بعد أن تقاسمته التماسيح الثلاثة، هو حذاؤه وبعض ملابسه الداخلية، رأيناها طافية على وجه الماء وَهُوَ مَا نشرته أَيْضَاً وسائل إعلام بريطانية أمس الاثنين٬ ومنها: “الديلي تلغراف”٬ ومثلها “الديلي إكسبرس”، و”الإندبندنت”.