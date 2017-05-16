مشروع “تطوير” يُطلق خدمة (خطِّطْ درسَك) الإلكترونية للمعلمين والمعلمات

تواصل – الرياض

أطلق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير” خدمة إلكترونية جديدة بعنوان (خطِّطْ درسَك)؛ وهي من المشاريع التي تضمّنتها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والتي ينفذها المشروع من خلال شريكه الاستراتيجي شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وتٌمكّن هذه الخدمة المعلمين والمعلمات من إعداد خُطط الدروس بشكل إلكتروني، ومن ثم طرحها لمشاركتها مع أقرانهم من المعلمين والمعلمات، أو تحكيمها من قائد المدرسة والمشرف التربوي والمختصين، كما تُقدّم لهم هذه الخدمة إرشاداتٍ للتخطيط الأمثل للدرس، وتوفّر مقترحات لجميع عناصر إعداد الخطة؛ كالاستراتيجيات التدريسية مشتملة على أدوار المتعلمين والمعلمين، والإثراءات المرئية والتفاعلية والوسائل التعليمية، وكذلك الواجبات المنزلية والتقويم الإلكتروني، وترصد الأخطاء الشائعة في إعداد الدروس وتقديمها، كما تقدم مجموعة من الخطط التطبيقية للاستفادة منها بوصفها نماذج مميّزة لخطط مٌعدّة.

وتعدُّ هذه الخدمة أحد الحلول التقنية التي يقدمها مشروع “تطوير” للتحول الرقمي في التعليم بشكل فعّال، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين المعلمين، وتجويد العمليات التدريسية لتحسين المخرجات التعليمية. وقد ساهم في بنائها ومحتواها نخبة من المشرفين والمشرفات التربويين والمعلمين والمعلمات المميزين في الميدان التربوي. وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن أكثر من 30 ألف معلِّم ومعلِّمة، ومن خلالها تم إنشاء أكثر من 46 ألف خطة تدريسية في الأسابيع الأولى من قبل المعلمين والمعلمات.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستفادة من هذه الخدمة وغيرها من خدمات مشروع تطوير التي يدعم بها بوابة التعليم الوطنية “عين” عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: (ien.edu.sa)، واتباع الخطوات المبيّنة للتسجيل فيها.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير قد بدأ مؤخراً عبر شريكه الاستراتيجي شركة تطوير للخدمات التعليمية؛ بحملة إعلامية توعوية في المراكز التجارية الكبرى في كل من الرياض وجدة والدمام؛ تهدف إلى التعريف بهذه الخدمة، إضافة إلى خدمات تعليمية أخرى يقدمها مشروع تطوير على بوابة التعليم الوطنية “عين”.

وللمزيد حول البرامج التي يقدمها مشروع تطوير، يُمكن الدخول إلى موقع المشروع عبر الرابط التالي: (www.tatweer.edu.sa)