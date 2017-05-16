حائل.. ضبط 7 مواطنين ارتكبوا 21 عملية سرقة لسيارات ومواشٍ

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، بأنه بِنَاءً عَلَى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ببذل الجهود لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها، فقد رصدت الأجهزة المختصة عدداً من حوادث السرقة في مدينة حائل، ومحافظة الشملي، ومحافظة موقق، ومركز جبة، ومركز قنا، ومركز الحفير، وصحراء النفود.

وأَضَافَ الناطق الإعلامي: “على إِثْر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ومركز شرطة جبة باتخاذ جملة من الإجراءات أَسْفَرَتْ – ولله الحمد – عن ضبط 7 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس”.

وتابع، أنه ثبت وقوفهم وراء تلك الحوادث، وبمتابعتهم تم تحديد أماكن تواجدهم، حيث جرى إعداد كمائن محكمة أَسْفَرَتْ عن القبض عليهم تباعاً، وبسماع أقوالهم مَبْدَئِيّاً أقروا بارتكاب (٢١) حادثة سرقة لأجزاء سيارات ومواشٍ من مواقع مختلفة، ومخيمات وأعلاف وأسلحة نارية ودراجات نارية، موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

وأَشَارَ إلى أنه تم التحفظ على المتهمين، وإِيقَافهم بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إِجْرَاءات التحقيق معهم، ومضاهاة أسلوبهم الإِجْرَامي بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، تَمْهِيدَاً لتطبيق النظام بحقهم.