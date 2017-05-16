 «الإحصاء» ترصد تغيُر أسعار السلع الغذائية خلال شهر | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء» ترصد تغيُر أسعار السلع الغذائية خلال شهر

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«الإحصاء» ترصد تغيُر أسعار السلع الغذائية خلال شهر

 

تواصل – الرياض:

سجلت 49 سلعة غذائية في المملكة انخفاضاً في أسعارها خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم 2016، فيما ارتفعت أسعار 32 سلعة غذائية أخرى.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، حول التغير في أسعار السلع الغذائية خلال شهر أبريل الماضي أن الثوم الصيني كان أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة 25%، فيما كانت “المانجو” الباكستاني أكثر السلع انخفاضاً في الأسعار بنسبة 22%.

كما شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها انخفاضاً بنسبة 5%، كما انخفض أرز بسمتي بنسبة 1.30% وأرز مزة 6.1%.

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية انخفاضاً وارتفاعاً خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م:

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