مراكز خدمة التمويل المدعوم تبدأ في استقبال مستفيدي الصندوق العقاري   

تواصل ـ الرياض:

بدأت اليوم مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم التي أعلن صندوق التنمية العقارية عن تدشينها في استقبال طلبات المستفيدين من البرنامج والذين بادروا بحجز مواعيد لهم عبر موقع الصندوق حيث تقوم هذه المركز بكافة الإجراءات نيابة عن المستفيدين، بدءاً من تقديم أوراقهم للبنوك أو الشركات التمويلية، ومتابعة طلبهم، حتى حصولهم على الموافقة المبدئية للتمويل المدعوم.

من جهته أكد صندوق التنمية العقارية في بيان صحفي اليوم أن باستطاعة من صدرت الموافقة لهم الاستفادة من خدمات المركز، بعد حجزه موعداً للمراجعة عن طريق موقع الصندوق الإلكتروني، وفي الموعد المحدد له يقوم باصطحاب كافة المستندات المطلوبة، ليقوم بعدها المركز بالحصول على موافقة الجهات التمويلية للمستفيد، ومن ثم تصله رسالة نصية قصيرة من المركز تفيد بالموافقة المبدئية من الجهة التمويلية.

وتأتي مرحلة الإجراءات الأخيرة، حيث يقوم المستفيد بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى وحجز موعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم من المركز.

الجدير بالذكر أن مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم دشنت في “الرياض، وجدة، والدمام”، والعمل قائم على تدشينها في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القادمة،كما أوضح الصندوق أنه بإمكان جميع المستفيدين طلب المساعدة وطرح جميع استفساراتهم وشكاويهم على الرقم (920033321)، وسيجدون جميع المتخصصين في خدمتهم.