 «الدفاع الهندية»: قطع بحرية حربية تصل إلى جدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الدفاع الهندية»: قطع بحرية حربية تصل إلى جدة (صور)

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«الدفاع الهندية»: قطع بحرية حربية تصل إلى جدة (صور)

تواصل- سامر محمد:

وصلت 3 سفن حربية هندية إلى ميناء جدة اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث سيدخل طاقم هذه السفن في شراكات مكثفة مع نظرائهم في البحرية السعودية بهدف تعزيز التعاون والتفاهم بين سلاحي البحرية المهمين في منطقة المحيط الهندي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الهندية.

وأشار البيان إلى أن الهند والسعودية تتمتعان بعلاقات ودية وصداقة تعكس علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ممتدة منذ قرون، كما شهدت التجارة الثنائية بينهما نمواً ملحوظاً وسجلت زيادة قدرها 3 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وتسعى تلك الزيارة لتجسيد التواجد السلمي الهندي والتضامن مع الدول الصديقة في المحيط الهندي، وخاصة تعزيز العلاقات القائمة بين الهند والمملكة.

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