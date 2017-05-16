جدة.. القبض على أفريقي قتل آخر من بني جلدته طعنًا بآلة حادة

تواصل – سعود الخالد:

قبضت دوريات الأمن السرية بمحافظة جدة، على وافد من جنسية أفريقية تورط في قتل شخص من بني جلدته إثر طعنه بآلة حادة داخل شقته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً مفاده العثور على شخص مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه من جنسية أفريقية تعرض للطعن بآلة حادة، مما أدى لوفاته، وتم نقل الجثمان للمستشفى.

وتمكنت دوريات الأمن السرية بمحافظة جدة، من تحديد هوية المتهم وضبطه، واتضح أنه من جنسية أفريقية في العقد الثالث من العمر وتم إيقافه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.