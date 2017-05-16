«مايكروسوفت» تُطلق أداة لترجمة العروض التقديمية مباشرة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة مايكروسوفت عن أداة إضافية جديدة لبرنامج العروض التقديمية، وأوضحت الشركة الأمريكية في مؤتمر “Build 2017″، أن الأداة “Presentation Translator” الجديدة تعمل على إظهار شريط الترجمة المباشرة بشرائح العروض التقديمية باللغات الأجنبية وفي الوقت الحقيقي لعرضها، وتهدف شركة مايكروسوفت من خلال هذه الطريقة إلى إزالة الحواجز اللغوية عندما يتم تقديم العروض بلغة لا يعرفها المستمع.

وتدعم أداة مايكروسوفت “Presentation Translator” في الوقت الحالي عشر لغات منطوقة، كما أنها تقوم بإظهار شريط الترجمة لأكثر من 60 لغة، ويمكن للمستمع متابعة الإصدار المترجم من العروض التقديمية على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي الخاص به عن طريق كود الاستجابة السريعة أو كود المحادثة.

وعلى الرغم من أن وظيفة الترجمة المباشرة لا تعمل في جميع ملفات العروض التقديمية من مايكروسوفت، إلا أن أداة “Presentation Translator” توفر الكثير من الإمكانيات، ويمكن للمستخدم تنزيل البرنامج من منصة “Microsoft Garage”.