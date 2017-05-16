 القبض على 6 آسيويين يديرون مصنعاً للزيوت المغشوشة في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على 6 آسيويين يديرون مصنعاً للزيوت المغشوشة في جدة

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القبض على 6 آسيويين يديرون مصنعاً للزيوت المغشوشة في جدة

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن الدوريات السرية بدوريات الأمن في محافظة جدة تمكنت من ضبط مصنع للزيوت المغشوشة بأحد المستودعات بجنوب المحافظة.

وأوضح “القرشي”، أنه تم ضبط 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، تورطوا في ممارسة غش الزيوت المحروقة بعد معالجتها وخلطها بمواد أخرى لتغيير لونها وتعبئتها في عبوات شركات معروفة وتوزيعها على المستهلك على أنها جديدة وبأسعار مخفضة عن البضاعة الأصلية، حيث تم ضبط كميات منها بحوزتهم جرى تحريز المضبوطات بحضور مندوب وزارة التجارة.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهمين لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية من قبل مركز الشرطة المختص، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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