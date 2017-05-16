الطائف.. إنهاء معاناة شاب بعد 17 عاماً من الاحتباس البولي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نجح فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الملك فيصل الطبي في إنهاء معاناة شاب من عدم التبول بصورة طبيعية لمدة 17 عاماً.

وتم تحويل الشاب لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لعمل فتحة بالسرة لتركيب قسطرة بولية متكررة لتفريغ البول، حيث كان قد تم تشخيصه منذ الصغر كحالة مثانة عصبية مع صعوبة في تركيب قساطر البول.

وكان الشاب يعاني من احتباس بولي مزمن وتضخم بالكليتين والحالبين وارتفاع بوظائف الكلى، وخضع المريض لفحص من قبل الفريق المعالج بقسم المسالك البولية بالمجمع.

وتم تشخيص الحالة بصورة صحيحة – ولله الحمد- حيث وجد أن لديه ضيقاً خَلقياً بمجرى البول الأمامي، وتم عمل منظار لشق ضيق مجرى البول وعاد المريض يتبول بصورة طبيعية لأول مرة منذ ولادته.