«تايم» الأمريكية: «ترامب» بصدد توقيع أضخم صفقات السلاح في التاريخ مع السعودية

تواصل – سامر محمد:

قالت مجلة “تايم” الأمريكية: إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي هاجم السعودية خلال حملته الانتخابية الرئاسية، سينحي هذا الموقف جانباً من أجل تعزيز التحالف الممتد منذ عقود مع المملكة.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي من المتوقع أن يصل إلى الرياض حاملا الهدايا، والتي تتمثل في حزمة صفقات أسلحة تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار، والتي إذا تأكدت، فإنها ستمثل واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة في التاريخ الأمريكي.

ورأت المجلة أن مبيعات الأسلحة ستبشر بنهاية فترة وجيزة أبدت فيها الولايات المتحدة عدم رضاها عن العمليات العسكرية التي تقوم بها المملكة في اليمن، مشيرة إلى أنه في مارس الماضي، ألغت إدارة “ترامب” قراراً صدر في 2016م، في عهد الرئيس السابق “باراك أوباما” والذي أوقف بعض مبيعات الأسلحة للرياض.

ولفتت إلى أن تنشيط الصداقة الآن بين البلدين من شأنها أن تفيد “ترامب” والمملكة، فالرئيس الأمريكي وحكومة المملكة يبدو أنهم متحدون خلف نهج أكثر جرأة فيما يتعلق بسلسلة من الأزمات في أنحاء الشرق الأوسط، خاصة في اليمن ومع إيران، معتبرة أن قرار البيت الأبيض بزيادة تدفق الأسلحة للمملكة يوحي بأن حكومتي البلدين وضعتا الأسس لشراكة قوية.