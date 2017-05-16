«تقنية الطيران»: تصنيع مروحيات «البلاك هوك» بالمملكة قريباً

تواصل ـ الرياض:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الطيران، اللواء المهندس علي بن محمد الغامدي، أن المملكة ستشهد قريباً صناعة مروحيات “البلاك هوك”.

وأوضح الغامدي في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن مدير وأعضاء الصندوق الصناعي وشركة تقنية السعودية للطيران زاروا مصنع طائرة “بلاك هوك” في بولندا لإنشاء مصنع مشابه بالمملكة.

وكانت شركة “سيكورسكي” المملوكة لشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية٬ أكدت في وقت سابق اتفاقها مع شركة تقنية لإنتاج مروحيات “بلاك هوك” في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تقنية أيضاً وقعت اتفاقية ثلاثية مع مجموعة الدفع الوطني الأوكرانية٬ وشركة هافلسان التركية لإنتاج مشترك لنسخة من طائرة متخصصة بالاستطلاع البحري، حيث تم توقيع الاتفاق بين الشركات الثلاث على هامش معرض 2017 IDEF في إسطنبول في 10 مايو الجاري.

يأتي هذا التوقيع بعد سنتين على موافقة السعودية على إنتاج طائرتي AN­132D لأداء مهام الحرب الإلكترونية وإنتاج أربع طائرات لعمليات البحث والإنقاذ.