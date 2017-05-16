علماء: «الفشار» يُعيد الشباب إلى الجسم

تواصل ـ وكالات:

اكتشف العلماء أن الفشار يحتوي على عدد كبير من المواد المضادة للأكسدة البوليفينولات “Polyphenols”، وتساعد هذه المواد في حماية جسم الإنسان من مختلف أنواع الأورام الخبيثة، والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان العلماء يعتقدون سابقا أن أعلى نسبة لهذه المواد موجودة في الفواكه والأثمار، ولكن نتائج هذه الدراسة التي أجراها علماء من “University Skrentonskom” الأمريكية أثبتت أن الكيس القياسي للفشار يحتوي على 300 ملج من المواد المضادة للأكسدة، في حين أن كيساً مماثلا من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.

ويربط الخبراء هذا الأمر بنسبة الماء العالية في الفواكه والأثمار، التي تسبب تخفيف هذه المواد المضادة للأكسدة، حيث أن نسبة الماء في الفشار لا تتجاوز 4 %.

وينصح الخبراء بتناول الفشار لأنه يساعد في تجديد الجسم، إضافة إلى البولوفينولات يحتوي على الألياف وفيتامين “بي” الذي يساعد في معادلة مستوى السكر في الدم وينظم إفراز هرمون الأنسولين ويعيد نظارة الجلد، بشرط عدم إضافة السكر أو الملح إليه.