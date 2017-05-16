المملكة تستعرض إنجازاتها في تنفيذ اتفاقية «مكافحة الفساد»

تواصل ـ الرياض:

افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، اليوم “الثلاثاء”، أعمال الزيارة القطرية التي تستعرض مراجعة تنفيذ المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقدها “نزاهة” (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بمدينة الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورحب رئيس الهيئة بوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفريق الخبراء من جمهورية أيرلندا وجمهورية ناورو – بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية –، مؤكداً أن المملكة حريصة على الوفاء بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح المحيسن أن المملكة بادرت في عام 1428هـ، باعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيمانا منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقد قامت المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. كما أسند للهيئة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرف فيها، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس الهيئة أن المملكة درست كافة بنود الاتفاقية لمواءمة أنظمتها معها، قبل المصادقة عليها، وقد شكلت المملكة فريقا من الخبراء برئاسة الهيئة، وبمشاركة الجهات المعنية وهي وزارت الداخلية والعدل والمالية والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي للإجابة على استفسارات خبراء الدولتين المستعرِضتين (أيرلندا وناورو) ؛ كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقا لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية وهي وزارة الخدمة المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (كممثل عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني).

يشار أن برنامج الزيارة القطرية يتضمن مناقشة الأجوبة المقدمة من خبراء المملكة وكذلك مناقشة التقارير والإحصائيات والأمثلة الداعمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعلى هامش الزيارة القطرية، صرح المحيسن بأن المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة ومن الدول القليلة في العالم التي تقوم بعملية استعراض الدورة الثانية المتعلقة بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال سنتها الأولى؛ وهذا بلا شك يضع المملكة في تحدي كبير نظراً لعدم وجود تجارب للدول الأخرى في الاستعراض يمكن الاستئناس بها، لكن بفضل اهتمام القيادة في المملكة بالاتفاقية المُشار إليها صدر أمر ملكي كريم بتشكيل فريق من الجهات الحكومية الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقية؛ وكان لهذا الأمر الأثر الكبير والإيجابي في تسهيل عملية الاستعراض، والإجابة على أسئلة واستفسارات وفد مكتب الأمم المتحدة وفريق الخبراء المعنيين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية.