تراجع الدولار يرفع أسعار الذهب

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحاد» قال أمس إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع مايو الجاري، ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي وفقاً لـ”رويترز”.

وفي الساعة 07:31 بتوقيت غرينيتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1234.81 دولار للأونصة، وكان المعدن سجل أمس أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو الجاري عند 1237.26 دولار، وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 % لتصل إلى 1234.90 دولار للأونصة.

وارتفع سعر الفضة 0.7 % في التعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأونصة، وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين، والذي سجله أمس وارتفع 0.7 % إلى 934.25 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 801 دولار للأونصة.