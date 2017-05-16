 «نيويورك تايمز» توضح الهدف من اختيار «ترامب» للرياض أولى جولاته الخارجية | صحيفة تواصل الالكترونية

«نيويورك تايمز» توضح الهدف من اختيار «ترامب» للرياض أولى جولاته الخارجية

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«نيويورك تايمز» توضح الهدف من اختيار «ترامب» للرياض أولى جولاته الخارجية
US President Donald Trump gives the thumbs-up as he makes his way to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC on May 4, 2017. Trump was headed to New York, NY. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه باختيار الرياض كأول محطة يتوقف فيها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في جولته، فإن “ترامب” يبدي رغبته، وفقا لمراقبين، في تقوية العلاقات التي توترت في ظل إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما”.

وأشارت إلى أنه وتأكيداً لهذا المقصد، فإن المسؤولين في واشنطن يتحدثون عن أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستكمال مبيعات أسلحة للمملكة بأكثر من 100 مليار دولار، في اتفاقيات قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار دولار في 10 سنوات.

أما صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية، فاعتبرت أن توجه “ترامب” أولا إلى الرياض للقاء قادة الخليج، دليل على أن البيت الأبيض يأمل في التأكيد على الموقف الموحد ضد الأعداء المشتركين كـ”داعش” وإيران.

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