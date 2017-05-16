 «الأمن العام»: 50 ألف ريال مكافأة الإبلاغ عن مخالفي نظامي العمل والإقامة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأمن العام»: 50 ألف ريال مكافأة الإبلاغ عن مخالفي نظامي العمل والإقامة

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«الأمن العام»: 50 ألف ريال مكافأة الإبلاغ عن مخالفي نظامي العمل والإقامة

تواصل ـ الباحة:

كشف مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، عن مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمن يبلغ عن مخالفي نظامي العمل والإقامة، مؤكداً أن من يتستر على مخالف سينال أقصى عقوبة.

ودعا “الغامدي”، خلال لقاء بالباحة، إلى عدم إيواء وتسكين أو التواطؤ مع المخالفين لخطورة تواجدهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة التخلص من جميع المخالفين.

وأسفرت حملة “وطن بلا مخالف”، مؤخراً، عن تصحيح أوضاع ما لا يقل عن 1350 مخالفاً في منطقة الباحة، وتخصيص 30 شركة لتشغيل العمالة في المنطقة بطرق نظامية وبتكلفة أقل.

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