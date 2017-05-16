 «الصحة» تضع شروطاً لاستلام الأدوية النفسية من الصيدليات | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تضع شروطاً لاستلام الأدوية النفسية من الصيدليات

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«الصحة» تضع شروطاً لاستلام الأدوية النفسية من الصيدليات

تواصل ـ الرياض:

ألزمت وزارة الصحة الصيدليات الخاصة بشروط محددة لصرف الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية لمرضى العيادات الخاصة الذين لا يستطيعون استلام الأدوية من الصيدلية بأنفسهم، وفقا لـ”الوطن”.

وتضمّنت شروط صرف أدوية الأمراض النفسية، أن يكون المستلم أحد الأبوين أو الأبناء، الإخوة أو أحد الأزواج بالنسبة للنساء، على أن يثبت مستلم الدواء قرابته بتقديم هويته الشخصية عند تسلم الدواء، بجانب إقرار موقع من المريض والمنشأة التي صرف منها الدواء بأنه سيتسلم الدواء بدلاً عنه.

وأوضح مستشار الطب بمجمع الأمل الدكتور أحمد حافظ، أن هناك أدوية نفسية لا بد من التدقيق قبل صرفها٬ حيث يجب أن تكون الوصفة الطبية من 3 نسخ ومختومة من الطبيب المعالج، وألا يتجاوز تاريخ إصدار الوصفة 15 يوماً٬ مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت ما بين 3 إلى 4 صيدليات في كل منطقة لصرف الأدوية النفسية.

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