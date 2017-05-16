تعرّف على أعراض المغص الكلوي وطُرق علاجه

تواصل ـ وكالات:

تتعلق أعراض المغص الكلوي بتشكيل بلورات في الكلى يمكن أن تمنع البول وتسبب الألم والتورم ومن الأعراض الشائعة وفقاً لما ذكره موقع “health grades”:

تغير في لون البول بشكل ملحوظ.

2.حمى مع أو دون قشعريرة.

3.رائحة كريهة في البول.

4.الغثيان المستمر.

5.ألم شديد في الظهر والجانب والبطن والفخذ.

6.وجود دم في البول في بعض الأحيان.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمغص الكلوي:

1.قد يكون المرض وراثياً عند أحد أفراد العائلة “حصوات كلى”

2.مشاكل في الأمعاء وخصوصاً بعد العمليات الجراحية

3.التهاب المسالك البولية

4.استخدام بعض الأدوية التي تزيد من المغص الكلوي وتراكم الحصوات مثل “مضادات الحموضة”

5.الجفاف وعدم شرب الماء بكثرة.

طُرق الوقاية من المغص الكلوي:

1.تجنب استخدام الكالسيوم بكثرة

2.تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من “الأكسالات” التي تعمل على زيادة الأملاح مثل “السبانخ”

3.تجنب اللحوم الزائدة والأسماك والدواجن

4.تناول كمية كبيرة من الماء والسوائل لمنع الجفاف

علاج المغص الكلوي

ويكون العلاج عن طريق مضادات حيوية للقضاء على العدوى، ومسكن للألم، وأدوية لتنظيم درجة حموضة البول ومنع تشكيل الحصوات، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تعمل على القضاء على الحصوات وحال خطورة الحالة من الممكن التدخل جراحياً.