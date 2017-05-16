تحذير من رابط «واتساب» المزيف

تواصل – وكالات:

يعتبر تطبيق “الواتساب” من أسرع برامج المحادثة السريعة وأكثرها انتشارا، حيث أصبح متاحا لكل من يمتلك هاتف متنقل تقريبا، رغم ذلك لا يدعم هذا البرنامج جميع الأجهزة المتاحة في الأسواق، وفق موقع cnet.

ومع انتشاره القوي في العالم، انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رابط لموقع إلكتروني يحمل نفس اسم “واتساب”، لكنه في الحقيقة هو موقع زائف يسعى لاستغلال أجهزة المستخدمين، يدعى اسم الموقع الزائف “шһатѕарр.com”، ويبدو مشابها للغاية للموقع الأصلي، لكنه مكتوب بحروف “سيريالية”.

وبمجرد الضغط على الرابط سيتم توجيه المستخدم إلى الموقع الزائف، الذي سيحاول بعد ذلك إغراء المستخدم بفكرة إمكانية تحميل نسخة خاصة من التطبيق يمكن تغيير لون واجهة الاستخدام فيها.

في البداية سيطلب الموقع المزيف من المستخدم نشر الرابط “الخبيث” وإرساله إلى جميع أصدقائه بغرض تأكيد حسابه، ثم سيطلب من المستخدم لاحقا تثبيت أحد الملفات الإضافية لمتصفح غوغل كروم باسم “بلاك واتس”.

ولكن في حقيقة الأمر سيتم تثبيت برنامج دعائي خبيث سيستغل جهاز المستخدم لنشر وتشغيل إعلانات بشكل أوتوماتيكي. ووفقا لموقع “ذا نكست ويب” فإن أحد المستخدمين على موقع “ريد ات” هو من أول من اكتشف الرابط الاحتيالي.