 «صوت أمريكا»: مستشارو «ترامب» يعوِّلون كثيراً على زيارته للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«صوت أمريكا»: مستشارو «ترامب» يعوِّلون كثيراً على زيارته للمملكة

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«صوت أمريكا»: مستشارو «ترامب» يعوِّلون كثيراً على زيارته للمملكة

تواصل – سامر محمد:

اعتبرت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” أن الجولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال أيام وتبدأ بزيارة للمملكة، تمثل تحولاً بنسبة 180 درجة عن نهج الرئيس السابق “باراك أوباما”.

ونقلت عن “روبرت ساتلوف” المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن جولة “ترامب” تظهره وكأنه رئيس مناهض لأوباما، حيث يقوم بتغيير السياسة الخارجية الأمريكية من حقبة باراك أوباما إلى حقبة دونالد ترامب بشكل يتعلق بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن أول محطة سيتوقف فيها “ترامب” ستكون السعودية، التي بها الحرمان الشريفان، وسيتم استقباله من قبل خادم الحرمين الملك سلمان الذي وجه الدعوة إلى نحو 20 من رؤساء الدول الذين يمثلون نسبة كبيرة من العالم الإسلامي السني البالغ 1.5 مليار نسمة.

ويرى مستشارو “ترامب” أن زيارته للرياض فرصة لإصلاح صورة الرئيس لدى المسلمين بعد حملته الانتخابية الرئاسية التي تميزت بخطاب رآه كثيرون مناهضا للإسلام.

وذكرت الإذاعة أن صورة “ترامب” وهو يستقبل استقبالاً حاراً من قبل ممثلين أقوياء عن العالم الإسلامي السني من ملوك وأمراء ورؤساء تمثل جائزة كبرى لرئيس أمريكي محاصر بالمشكلات الداخلية.

من جانبه تحدث “ناثان براون” أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “جورج واشنطن” عن أن الزيارة ربما تمثل تحولاً ممكناً في العداء الملحوظ للإسلام الذي تميزت به حملة “ترامب” الرئاسية.

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