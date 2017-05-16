المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه يشارك في معرض «المرأة السعودية 6»

تواصل- هياء الدكان:

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، شارك المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بركن في معرض المرأة السعودية السادس، للتعريف بخدمات المركز وبالوقف القرآني وهو أحد مشاريع المركز ورافد مهم يصرف ريعه على برامجه ومناشطه المختلفة والمتنوعة مثل مدارس القرآنية الرجالية وحلقات دور التحفيظ والدور النسائية ومعاهد إعداد معلمات القرآن الكريم والمعاهد الشرعية النسائية وغيرها العديد من البرامج والأنشطة.

وذكرت أستاذة نوره البراهيم، مدير مكتب الإشراف النسائي بالمركز، أن المركز تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وله العديد من البرامج الخيرية بمنطقة الرياض وبعض مدن المملكة ونهدف إلى التوسع وتقديم خدمات أكبر وهذا ما يهدف إليه الوقف القرآني فهو أحد مشاريع المركز الخيرية الداعم للمركز وهو مركز تجاري مكون من معارض ومكاتب تقع على طريق الملك سلمان مع طريق الأمير محمد بن سعد وتتم المشاركة في الوقف عن طريق شراء أسهم خيرية متنوعة عبر الحسابات الرسمية للمركز.

ولقي الركن إقبالاً من رواد المعرض، سائلين المولى أن يجزيهم خير الجزاء في الافتتاح أمس الاثنين بفندق الفورسيزون بالرياض، والمعرض يستمر إلى غدٍ الأربعاء من الساعة 6 مساءً وحتى 11 مساءً والدعوة عامة للنساء.