 «دعوي المزاحمية» يطلق وقف «علمني الاسلام» .. شقق سكنية ومحال تجارية | صحيفة تواصل الالكترونية

«دعوي المزاحمية» يُطلق وقف «علمني الإسلام».. شقق سكنية ومحال تجارية

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«دعوي المزاحمية» يُطلق وقف «علمني الإسلام».. شقق سكنية ومحال تجارية

تواصل – الرياض

أطلق مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية مشروع وقف “علمني الإسلام” بحي نوارة، والذي يتكون من ثلاثة طوابق ومحال تجارية وشقق سكنية، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من المقرر أن يخصص وقف “علمني الإسلام” لخدمة مشاريع دعوية من الأجر الذي لا ينقطع، ومنها دعوة غير المسلمين للإسلام والبرامج الخاصة بهم، ونشر السنة النبوية ونبذ البدعة، وإفطار الصائمين وطباعة الكتب والمطويات بمختلف اللغات والمحاضرات.

هاتف التبرعات المخصص للتواصل مع المشروع هو: 0534613111، والحساب المخصص للمشروع في بنك الراجحي هو: SA 6080000219608010037494.

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