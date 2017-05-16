 توقعات باستمرار هطول الأمطار على 5 مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على 5 مناطق

0
توقعات باستمرار هطول الأمطار على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة تبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .

شاهد ايضا

واشنطن: دمشق أنشأت «محرقة جثث» لإخفاء رفات آلاف المعتقلين بعد قتلهم

واشنطن: دمشق أنشأت «محرقة جثث» لإخفاء رفات آلاف المعتقلين بعد قتلهم

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا 5 عمليات سرقة لصيدليات شرق الرياض

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا 5 عمليات سرقة لصيدليات شرق الرياض

«دعوي المزاحمية» يُطلق وقف «علمني الإسلام».. شقق سكنية ومحال تجارية

«دعوي المزاحمية» يُطلق وقف «علمني الإسلام».. شقق سكنية ومحال تجارية

«تعليم تبوك» تنفي تعليق إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»

«تعليم تبوك» تنفي تعليق إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>