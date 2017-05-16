الملحقية الثقاقية بكندا تطالب المبتعثين بالإفصاح عن «التبغ والمعسل والفاكهة»

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طالبت الملحقية الثقافية لدى “أتاوا” الطلبة المبتعثين في “كندا” بالكشف في المطارات الكندية عن كميات التبغ والمعسل التي يحملونها إلى جانب المبالغ النقدية والفواكه والخضراوات والنباتات.

ووفقاً لصحيفة “الحياة”، فقد حذرت الملحقية الطلبة المبتعثين من التحايل على الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الكشف عن التحايل ستترتب عليه مشكلات ومتاعب كبيرة.

وأوضحت أن السلطات الكندية استحدثت بطاقة جمركية جديدة تتطلب الكشف عن جميع مقتنيات المسافرين على أن تتم مصادرة الأموال التي لا يُفصح عنها، أو فرض عقوبات مالية على صاحبها، أو ملاحقته قانونياً.

ونوهت إلى أن السلطات الجمركية في كندا تمنع جلب اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات إضافة إلى البذور والمكسرات والنباتات والحيوانات.