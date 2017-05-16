جدة.. «خيركم» تقدم للمساجد 250 إماماً للتراويح و100 مقرأة رمضانية

تواصل – نايف الحربي:

صرح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، بأن هناك العديد من البرامج والأنشطة التي تقيمها خيركم في شهر رمضان المبارك منها إمامة طلاب الجمعية لصلاة التراويح في مساجد المحافظة وضواحيها واطلاق عدد من المقارئ القرآنية والدورات الرمضانية.

وقال رئيس خيركم: إن الجمعية تطلق في رمضان حلقات التدبر و 100مقرأة قرآنية 30 منها للنساء وهي حلقات تقوم على تصحيح التلاوة وتعليم مبادئ التجويد وختم القرآن الكريم في مساجد جدة لجماعة المصلين، وتهدف إلى نشر سنة مدارسة القرآن الكريم في رمضان ، وتعليم مبادئ التجويد والترتيل، وتصحيح تلاوة المشاركين في المقرأة، وختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان ، وذلك تحقيقاًلرسالة الجمعية بربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم.

وعن صلاة التراويح قال المهندس حنفي :هنالك أكثر من (250)طالباً يتم توزيعهم على مساجد محافظة جدة خلال الشهر المباركيأتي ذلك في إطار برنامج تنفذه خيركم، يهدف إلى سد حاجة المساجد بالكفاءات من الأئمة المؤهلين لصلاة التراويح في رمضان، بالتعاون مع إدارة المساجد بجدة، والبرنامج يعمل على نشر القرآن الكريم بأصوات وتلاوات عذبة، وربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم، والاستفادة من الاصوات الحسنة في تحفيز وترغيب الناس لصلاة التراويح، ومن ثمراته إبراز كوادر وأصوات جديدة من طلاب الجمعية، وتم إعداد الأئمة وتأهيلهم بدروات في التجويد والإمامة وأحكام الصلاة.

جدير بالذكر أن خيركم تحتضن (56000) طالباً وطالبة في حلقات تحفيظ القرآن، وفي الجهات الحكومية والخاصة والمدارس النسائية، والمقارئ الالكترونية والهاتفية وعبر الأجهزة الذكية ـ ممارفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى (550000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم.