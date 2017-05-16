«جزائية مكة» تنظر غداً قضية سقوط «رافعة الحرم».. المتهمون يطالبون بالبراءة

تواصل – الرياض

تبدأ المحكمة الجزائية بمكة المكرمة غدا الأربعاء، نظر القضية الخاصة بالمتهمين بـ”رافعة الحرم”، بعد نقض الحكم الابتدائي السابق من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

وطبقا لـ “الرياض”، تعقد المحكمة جلسة أولى للنظر في قضية سقوط “رافعة الحرم”، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام في حضور جميع المتهمين بعد أن أبلغتهم المحكمة بضرورة المثول شخصيا.

ملف القضية سجل مثول 13 متهماً، خلال جلسات المحاكمة منذ بدأها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، وجرى خلال الجلسات تسليم، واستلام، وتبادل المذكرات بين “المتهمين” و “المدعي العام” أمام المحكمة.

ودفع المتهمون ببراءتهم وانتفاء مسؤوليتهم، عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، لعدم كفاية الأدلة المقدمة.