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غدًا.. وزراء خارجية دول التعاون يعقدون الدورة الـ143 في الرياض

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غدًا.. وزراء خارجية دول التعاون يعقدون الدورة الـ143 في الرياض

تواصل- واس:

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس سوف يبحثون في لقائهم التحضيرات الجارية للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض، بالإضافة الى القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سوف تستضيفهما الرياض في 21 مايو 2017م، خلال زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.

وقال الزياني: “إن الوزراء سوف يبحثون عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة الى آخر التطورات الاقليمية والدولية ، ومستجدات الأوضاع في المنطقة ، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب “.

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