«الفوضى الإلكترونية» تبدأ في الانحسار بعد هجوم فيروس «الفدية»

تواصل – وكالات:

ابتعد شبح “الفوضى الإلكترونية” الذي خيم إثر الهجوم الإلكتروني غير المسبق لفيروس الفدية “وانا كراي”، مع تنظيم الرد عليه في نحو 150 دولة طالها الهجوم.

وفيما لا تزال تداعيات الهجمات الإلكترونية تتفاعل في العالم، قال يان أوب جن أورث المتحدث باسم الشرطة الأوروبية “يوروبول” في لاهاي “يبدو أن عدد الضحايا لم يرتفع والوضع يبدو حتى الآن مستقراً في أوروبا”.

ووفقا لوكالة الأبناء الفرنسية، قال أورث “يبدو أن كثيرا من مسؤولي الأمن المعلوماتي قاموا بعملهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدثوا برامج الأمن”.

وتابع، أنه “لا يزال من المبكر معرفة من يقف وراء الهجوم، لكننا نعمل على فك الشفرة في الملفات التي تضررت”. وبحسب مختصين، فقد استعدت أمس الحكومات والشركات في أنحاء العالم، لمواجهة هجمات إلكترونية جديدة بفيروس طلب “الفدية”.

وحذر مختصون في مجال الأمن الإلكتروني من احتمالات تنشيط هذا الفيروس، مع تشغيل أجهزة الكمبيوتر بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع وانطلاق أعمال كثير من الشركات والأسواق أمس.