 حجب شهادة طالب لعدم سداده الرسوم الدراسية في عرعر | صحيفة تواصل الالكترونية

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حجب شهادة طالب لعدم سداده الرسوم الدراسية في عرعر

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حجب شهادة طالب لعدم سداده الرسوم الدراسية في عرعر

تواصل – عرعر:

قررت مدرسة أهلية في مدينة عرعر، حجب شهادة طالب في المرحلة الابتدائية، بعدما تأخر ولي أمره في استكمال الرسوم الدراسية، فيما أكدت إدارة تعليم الحدود الشمالية أحقية المدرسة في اتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح ولي أمر الطالب، وفقاً لصحيفة “الرياض”، أنه تأخر في سداد بقية الرسوم نظراً لتغيير التقويم الدراسي وتسليم الشهادات، فلم يتوافق وقت تسليم الشهادات مع نزول راتبه الشهري.

وأشار إلى أنه تمكن من طباعة نسخة الشهادة عن طريق نظام “نور”، مبيناً أنه سيتوجه إلى المدرسة لتسلم النسخة الأصلية من الشهادة حال نزول راتبه.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية سطام السلطاني أن تعليمات الوزارة تنص على حجز الشهادات الدراسية والوثائق بحق المتعثرين في السداد بالمدارس الأهلية، حتى تتم المخالصة المالية مع المدرسة، منوهاً إلى أن الوزارة اعتمدت مؤخراً حجب النتيجة في نظام “نور” من قبل ملاك المدارس الأهلية، حفاظاً على حقوقهم.

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