 توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعات والراتب أسبوعياً | صحيفة تواصل الالكترونية

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توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعات والراتب أسبوعياً

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توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعات والراتب أسبوعياً

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتجه لإطلاق نظام جديد يخص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العمل سيكون بنظام الساعات ويتسلم الموظف راتبه كل أسبوع.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، أن النظام الجديد سيكون تحت مسمى “العمل المرن”، حيث يعطي الموظف وصاحب العمل مرونة في التعاقد، ويكون العمل بأقل وحدة للأجور وهي نظام الساعات، ويمنح العاملين رواتبهم أسبوعيا وليس شهريا كما هو متبع.

وأشارت إلى أن هذا النظام لا يلزم صاحب العمل في تعويض الموظف السعودي عن الإجازات مدفوعة الأجر، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، لكنه يلزم بتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي وتعويض مكافأة نهاية الخدمة.

وأضافت المصادر أن النظام يلزم صاحب العمل أيضا بتوفير الحماية للعاملين المماثلين من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مبينة أن هذا النظام سيسهم في زيادة توظيف المواطنين بمختلف المجالات.

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