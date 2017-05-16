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ولي العهد يرعى تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة

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ولي العهد يرعى تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة

تواصل – واس:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم غد الأربعاء، تخريج دفعة جديدة من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة.
وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو،إن الاحتفال بتخريج الأفراد المشاركين في الدورة التأهيلية، هو احتفال بالمستوى الرفيع في البنية التحتية التدريبية للدفاع المدني الذي يتجلى في وجود عدد كبير من معاهد ومراكز التدريب المجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة لتنفيذ خطط التدريب النظري والتطبيقي بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، إضافة إلى توفر أعداد كبيرة من المدربين أصحاب المستوى العلمي والخبرات الواسعة الذين يشرفون على تنفيذ خطط وبرامج التدريب بما يلبي احتياجات الوحدات والفرق الميدانية ويحقق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع أنواع الحوادث.

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